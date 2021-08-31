美國情報部門日前發佈「新冠病毒溯源調查報告」摘要。拜登政府動員號稱全球最強大的情報機構想要找到證據，證明美國提出的「武漢病毒所洩漏論」。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，但這次美國反華鷹派肯定失望了。美國興師動眾舉全美情報機構之力攢出的這份報告，雖然欲遮還羞，但已基本否定了此前的栽贓抹黑。

朱鋒今天（8月31日）在《環球時報》撰文，題為〈新冠溯源「政治化」醜劇該收場了〉。文章指出，新冠疫情去年暴發伊始，病毒溯源就成為國際社會關注的對象。溯源不僅是科學問題，更是如何超越國家間利益與意識形態爭議、讓科學認知必須戰勝政治炒作的公正和公平問題。

但令人遺憾的是，美西方媒體和政客的對華偏見、華盛頓對華實施的疫情報復以及瘋狂為美國抗疫失敗「甩鍋」的需要，讓病毒溯源從一開始就背離了科學和公正立場，醜陋地成為美西方打壓和抹黑中國的政策工具。

儘管美國媒體很早就炮製和抹黑「新冠病毒是中國實驗室製造出來的」，但國際科學界的眼睛是雪亮的。來自多個國家的科學家曾發表分析報告，壓倒性地得出結論，這種冠狀病毒起源於野生動物，「和許多其他新出現的病原體一樣。」「新冠病毒不是實驗室的產物，也不是能人為操縱的病毒。」

但隨著川普政府的大肆鼓譟，新冠病毒起源被政治化地認定為有兩個源頭：自然起源和病毒所起源。而「病毒所起源論」背後，不僅有川普本人及其政府高官對科學的蔑視，更有著他們對華長期存在的險惡用心。儘管美國政客不斷把新冠病毒稱為「中國病毒」，但國際科學界的立場依然是公正的。

去年4月7日，國際綜合性科學週刊《自然》雜誌以「停止新冠病毒的污名化」為題發表社論，為曾經錯誤地將新冠病毒與武漢和中國相關聯公開致歉，否定病毒起源的實驗室製造論和洩漏論。可悲的是，川普政府仍未放棄對類似論調的炒作。但到了2020年下半年，川普政府的所謂「病毒所洩漏論」已基本上被國際社會認定是一個反華政治陰謀。

拜登政府上台後，一方面不再使用「中國病毒」或「武漢病毒」等歧視性用詞，但另一方面延續了川普政府的所謂病毒所「洩漏論」，試圖繼續借此妖魔化中國，繼而佔領對華戰略競爭的道義和政策制高點，並迎合國內共和黨右翼反華勢力的強硬對華「追責主張」，為拜登新政府爭取國內政治支持。

2021年3月世衛組織武漢溯源調查報告發佈，公正地指出新冠病毒實驗室「洩漏論」極不可能。但美國總統國家安全事務助理沙利文等無理質疑報告的真實性並再次污蔑中國的數據公佈「不透明」。美國媒體也不斷「爆料」所謂武漢病毒所的各種「線索」以及病毒所洩漏論的所謂「新證據」。美國共和黨右翼鷹派勢力更是從2月開始企圖通過國會立法，對中國故意「掩蓋」疫情進行國家追責。拜登5月26日下令美國情報部門開展為期90天的調查，就是在這一背景下公布的。

現在，美國情報部門的「調查報告」要點已然揭曉。報告儘管表示仍有少數情報分支機構認為病毒所「洩漏論」存在可能，但多數情報部門並不認同這個判斷。戲劇性的是，面對美國情報機構無法得出「新冠病毒源自武漢病毒所洩漏」的結論，往日爆炒病毒所起源論的美西方媒體幾乎沒有做出任何深度分析和報導。

美國杜蘭大學微生物學家羅伯特·加里，是少數就這份報告的結論公開對媒體喊話的美國科學家。他在8月28日接受採訪時明確表示，美國情報機構這份調查報告的結論是「非常重要的」。因為報告既否定了美國長期宣揚的所謂「新冠病毒是中國研發的生物武器」的謬論，也明確了中國政府在新冠疫情暴發前並不知情。加里教授認為，這意味著新冠病毒洩漏論已基本被否定。他還強調，未來溯源的方向已經明確，就是要依賴科學、追蹤動物中介，這是新冠溯源唯一「可行方向」。

不過，圍繞病毒溯源問題的爭論和角力不會就此結束。在一個利益、價值、觀念和做事方式存在諸多內在爭議的世界，在新冠疫情全球蔓延引發世界經濟低迷、民生倒退以及政治與社會分裂深化的今天，疫情溯源的科學化和政治化注定難以迅速剝離開來。但中國政府和人民在新冠溯源問題上「去政治化」、「保科學化」的決心絕不動搖。

今年7月以來，世衛組織部分專家急於「變臉」，甚至迎合美國和部分西方國家觀點，指責3月世衛組織中國調查報告的結論是受到所謂中方「施壓」，借此迎合美方的「陰謀論」，聲稱要對中國進行「二次調查」。

與此同時，面對美國要實行新冠疫苗第三針增強注射的政策，世衛組織多次表示，發達國家應該暫停第三針增強型注射，更多履行疫苗國際援助的責任。但美國和歐洲國家對此呼籲置之不理。只有中國提出將向世界提供20億劑疫苗援助的新承諾。一場新冠疫情，顯示出以世衛組織為核心的全球公共衛生和健康領域國際治理機制不僅脆弱，還有被政治化的危險。

那些對華栽贓陷害的美國政客，該去看清這份報告的結論，並在病毒起源問題上拿出做人做事的起碼良心。美國國務卿布林肯日前在同中國國務委員兼外長王毅通話時表示，美方無意就病毒溯源問題指責任何國家。作為大國，美中都有責任提供一切必要信息，徹底調查病毒源頭，避免大流行再次發生，美方願就此同中方保持接觸。

布林肯的這番談話，已經沒有了他之前公然挑釁世衛組織疫情起源調查報告結論以及要求施壓中國接受「二次調查」的狂妄。問題是，美國真能信守承諾，像中國一樣對國際社會開放溯源核查嗎？