今年以來大陸股市、權益基金行情猶如雲霄飛車，引發一波波市場哀嚎。而餘額寶作為大陸初代「國民理財神器」，憑藉收益穩健、安全靈活的特點，依然是「投資小白」理財入門的首選。更有大陸網友調侃，無論股市、基金如何波動，餘額寶才是真正穿越牛熊市的投資神器。

具體數據上，根據天弘基金8月31日發佈的半年報顯示，截至6月30日，一直在主動壓降規模的天弘餘額寶最新規模為7808億元（人民幣，下同），較上季降幅達19％。但關鍵的是最新持有戶數卻增加2194萬。同時天弘非貨幣類基金規模目前已超過2000億元，年增率高達166.48％。

根據《中國基金報》報導，作為貨幣基金，餘額寶主要投資於國債、人行票據等安全、流動性高的短期貨幣市場工具。另依照餘額寶稍早揭露的資料顯示，餘額寶用戶的戶均持有金額為5000元左右。

此外，天弘基金半年報此次揭露數據也表明，餘額寶小額、分散的特點越來越明顯，讓整體流動性、穩定性進一步加強，升級。