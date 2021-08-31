「台灣好行-菱波官田線」9月4日正式通車，今日於西拉雅國家風景區官田遊客中心舉行通車儀式。（劉秀芬攝）

「台灣好行-菱波官田線」9月4日正式通車，今日於西拉雅國家風景區官田遊客中心舉行通車儀式。（劉秀芬攝）

交通部新觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」31日舉行通車記者會，台南市長黃偉哲受邀參加通車儀式，感謝西拉雅國家風景區管理處將台市山區景點串連起來，歡迎全國民眾在疫情逐步解封的時候，一起來台南觀光。

「台灣好行-菱波官田線」9月4日正式通車，每周六、日及國定假日行駛，從新營到南科考古館（南科商場）單趟里程66.3公里，串聯烏山頭水庫、新化老街，每日往返共6班次。此外，民眾平日還能線上預約需求反應式公車服務系統（DRTS），滿15人即可成團。

黃偉哲表示，台南是觀光之都，有許多好的風景名勝，在古城區有很多古蹟和歷史文化建物，在原台南縣則有很多山光水色，不管在山邊或海邊都非常漂亮，要串聯這些地方的景點，需要開闢觀光公車路線。

黃偉哲說，「菱波官田線」是台南第6條觀光巴士，串聯了官田和烏山頭水庫還有新化老街、南科考古館這些景點，感謝西拉雅國家風景區管理處及交通部觀光局，大家一起協力，讓觀光路線得以更順暢。

西拉雅國家風景處處長許主龍表示，「台灣好行-菱波官田線」此條路線整合沿線的觀光景點，未來將與周邊業者聯合推出各種專屬優惠與套票，包含了八田與一紀念園區的蔦町和菓子、新化老街的湛露工作室、瓜瓜園、1934街役場古蹟餐廳坊等，給予旅客最實際的優惠，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具遊玩。

為慶祝「台灣好行-菱波官田線」通車，自9月4日至9月26日開行期間，不管遊客是在官田遊客中心上車或是在官田遊客中心下車，此段車程通通免費，邀請民眾一同搭乘「台灣好行-菱波官田線」，來趟全新的台南公車之旅。