美國聯邦調查局（FBI）今天報告指出，全美去年仇恨犯罪件數達12年新高，主要是針對非裔和亞裔族群的攻擊增多。

根據2020年全美逾1萬5000個執法單位提交給FBI的資料，有7759件為仇恨犯罪，比2019年增加6%，也是自2008年以來最多。

FBI資料顯示，針對非裔族群的攻擊案由1930件增至2755件；對亞裔人口的攻擊案則由158件攀升至274件。

在7426件列為針對人而非針對財產的仇恨犯罪中，有53.4%屬恐嚇案、27.6%為單純傷害案、18.1%為重大攻擊案。另外，有22件謀殺案和19件性侵案列入仇恨犯罪。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中表示：「預防及因應仇恨犯罪和仇恨事件，是司法部最優先要務之一。聯邦調查局2020年仇恨犯罪統計顯示，（我們）迫切需要全面因應行動。」

司法部曾警告，自今年1月6日美國國會大廈遭攻擊造成死傷後，白人至上主義團體構成的安全威脅升高。

與此同時，對亞裔美國人與太平洋島住民的仇恨攻擊件數增加，許多人認為是因為美國前總統川普的煽動性言辭將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情歸罪於中國所致。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1100831