《彭博社》26日公布8月最新「全球防疫韌性排名」，台灣排在第41名，不僅為防疫後段班，並落後墨西哥、埃及、秘魯、奈及利亞等國。對此，資深媒體人羅友志忍不住爆粗口，直喊「快買疫苗啦」！

根據《彭博社》26日公布的最新「全球防疫韌性排名」，挪威位居冠軍，第2名則是芬蘭，台灣則比上個月落後一個名次，排名第41。鄰近台灣的香港，排名則大幅上升，排在第18名、南韓略下滑，排在第26名、新加坡第8名、大陸第24名、日本第33名。

對於台灣排名在墨西哥、埃及、秘魯、奈及利亞等國之後，引發網友熱議，直呼不可置信，直言「這個排名丟不丟臉啊？」「看看一堆人還在出遊」，不少人也對於為何會輸給奈及利亞相當不解。

羅友志今也在臉書指出，全球防疫韌性台灣再退一名，還首次輸給非洲國家－奈及利亞，最後怒喊「快買疫苗啦，X！」網友則在下方留言表示，現在才買來不及了，先去催貨啦，「不要每天下午兩點在那五漢廢言，這幾人組團出國催貨比較實際些」。另有人抱怨，7月12日打了第一劑莫德納，第二劑不知道要等到何時。

網友在羅友志文章下方留言。（圖／摘自羅友志臉書）

此次《彭博社》的「全球防疫韌性排名」包含三大項目：解封進度（reopening progress）、疫情狀況（covid status）、生活品質（quality of life）及12項子指標。