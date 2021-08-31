女星陳玉蓮是當年香港無線台當家花旦，也可說是「金庸劇御用女主角」，一連演過《倚天屠龍記》小昭、《神鵰俠侶》小龍女及《天龍八部》王語嫣等，其中，1983年她與劉德華合作的《神鵰俠侶》蔚為經典，在劇中帶著仙氣、不食人間煙火的模樣，迷倒眾人，相傳當年美若天仙的她，也讓周潤發、劉德華為之傾倒，而淡出演藝圈多年的陳玉蓮，跟歌手好友陳潔靈巧遇並拍下同框照，曝光了她當今的模樣。

本月28日，陳潔靈在IG貼出一張合照，透露她27號出去工作時，有了驚喜的遭遇，就是巧遇好友陳玉蓮，已經許久沒見的兩人，開心立刻合照，事後陳潔靈將之po上網，寫道：「開心昨天碰上『小龍女』…成為Miss ChanChan X 2」，照片中61歲的陳玉蓮剪了清爽短髮，穿著簡單的白T配牛仔褲，看起來氣色、身體狀況都不錯，即使息影多年，外出簡單的打扮，但仍保有女神的氣質與魅力。

陳潔靈巧遇陳玉蓮(左)，兩人留下難得的同框照。(翻攝自陳潔靈IG)

當年中學畢業的陳玉蓮，進了電視台演員訓練班，其端正秀美臉孔與出塵氣質，很快被相中簽約，主演《13之弒父》出道，但出道沒多久，她邂逅周潤發，外傳發哥是陳玉蓮的初戀，兩人愛得深刻，但這段感情並不被看好，甚至公司都希望他們分手。

但陳玉蓮全心守護這段感情，甚至為愛不惜有了放下演藝事業的念頭，也一度傳出兩人有結婚的可能，可惜交往5年後破局，陳玉蓮事後受訪，表示是因聚少離多而分開，沒有第三者介入，之後她重新專注於工作，與劉德華合作了《神鵰俠侶》，不但造成坊間大轟動，連原著金庸都說，華仔與陳玉蓮的組合，是他最滿意的版本。

有趣的是，不只周潤發傾心於陳玉蓮，當時傳聞華仔也對她「暈船」，只是女方沒那個意思，給華仔心裡留下了單相思，天王受訪時也曾坦言，自己真的很欣賞陳玉蓮，直到後來知道她跟周潤發那段感情後才決定放棄，還說自己有跟陳玉蓮說這事，「但她聽完只有哈哈笑」。