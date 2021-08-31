雄女罕病生許采婷（中）未來上大學，已獲高雄市國際蘭馨交流協會理事長馮貞芬（左）允諾透過協會資源贊助學費。（柯宗緯攝）

大學指考今（31）日放榜，高雄女中3年級應屆生，包括學測、繁星、指考成績亮眼。其中，罹患罕病先天性心臟病 「QT延長症候群」的許采婷只要一昏倒就恐命危，全班還為她搬到保健室隔壁，今年順利考取中山政經系。而雄女今年唯一考取台大醫科的劉芸安允文允武，西洋劍表現優異，今年在全中運拿下佳績，10月還將挑戰全運會。

許采婷3歲時發現罹患先天性心臟病的QT延長症候群，病況會心律不整，不時就昏倒，若無法自動甦醒，心臟就會停止，必須靠CPR、AED搶救性命。

許采婷透露，一家五口中，媽媽及弟弟也同樣罹患這個罕病，主要是基因遺傳，但自己的病況比較嚴重，而父母為了照顧他們病情，毅然辭職在家照料，偶爾出門打零工、領取補助過生活。

許采婷高二升高三時，病況加劇，昏倒次數變多，全班教室搬到保健室隔壁，就近方便照料，她也十分爭氣，考上中山大學政治經濟系。她說，平常盡量不要讓情緒過於激動，而父母也告訴她，快樂輕鬆態度面對人生各種困難。她未來上大學，已獲高雄市國際蘭馨交流協會理事長馮貞芬允諾透過協會資源贊助學費。

今年雄女唯一考取台大醫科的劉芸安，校排第2，這次以繁星錄取，她堪稱「時間管理大師」，靠的是手機APP，她說有款APP可以「種樹」，樹苗發芽到變樹木過程，不得解鎖碰手機，藉此切割讀書及休息時間，但也被學妹笑稱她是「原始人」，因為很難聯絡的到她。

劉芸安的父母都是醫生，但她說，父母不會給她壓力，反而放手讓她適性發展，她國小時就接觸西洋劍，意外愛上西洋劍，從此在運動及課業中尋找平衡點，今年4月全中運代表雄女在西洋劍項目拿下個人第5名、團體第6名，今年10月將代表高雄市去參加全運會。

劉芸安除了繁星上台大醫科外，其實申請入學也上了長庚、高醫、北醫、陽明等醫科，但最終選擇台大，讓她笑說「有點對不起其他學校」，至於未來想朝運動醫學或小兒科方面發展。

高雄女中應屆高三生共806人，今年國立大學錄取率高達74％、600人，其中以錄取台灣大學9.8％最高、79人，其次是成大9.5％、77人。