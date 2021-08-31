台南市民對於市府防疫成果有85％受訪者表示滿意。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心針對地方治理成效進行調查，今天公布台南市施政滿意度，結果顯示85％受訪者對於市府防疫成果感到滿意。這項研究另也詢問受訪者認為台南最需優先解決問題，「經濟與就業」、「防疫」、「交通」為市民關注的議題。

崑山科大量化研究中心由公廣系教授兼國際學院院長莊岳峰擔任研究計畫主持人，他說，過去多次執行縣市政府施政滿意度調查、選舉期間選民投票行為研究與候選人都支持度調查，此次秉持大學社會責任USR，將研究成果與大眾分享。

莊岳峰表示，從民調數據顯示，高達8成5民眾對台南市政府防疫工作表示滿意。他說，台南市政府在疫情期間，推出許多智慧科技防疫措施，如「市場智慧防疫分流」、「AI智慧防疫系統」、[email protected]「台南打疫苗」，並推出「公版線上直播教學」累積近 900 萬觀看人次，在面對突發群聚感染事件時，也在最短時間進行大範圍篩檢，避免疫情擴散。

本次研究另詢問受訪者認為台南最需優先解決問題，「經濟與就業」、「防疫」、「交通」為市民現階段關注的三大施政議題。從資料交叉分析中發現，20到29歲年輕族群偏重交通問題、35到59歲市民偏重經濟與就業、60到69歲則特別重視防疫工作。

莊岳峰表示，從去年到現在的疫情衝擊下，地方政府各項施政作為，經常被拿來與其他縣市相關措施互相比較，考驗地方政府首長與行政團隊臨場反應。

此次民調由崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究研究中心於8月19到22日進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1074份；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99 個百分點。