五倍券政策在英系立委「面聖」後急轉彎。英系立委陳明文今天透露，蔡英文總統當時原本找英系立委進官邸是要說服他們支持行政院，但立委反應「免費領」是地方基層強烈呼聲，蔡原訂隔天找蘇揆再討論，但蘇8月13日當天就在政院開會，政院也宣布朝此方向規劃。

行政院原本規劃五倍券比照三倍券作法「以1千換5千」，但在「正國會」立委開第一槍要求「直接領」，英系立委也「面聖」表達意見後轉彎。陳明文今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，揭露決策轉變的過程。

陳明文表示，民進黨內部有個黨團與行政院對口的群組，在正國會集體提出「五倍券直接領」的訴求後，他原本認為行政院應該會從善如流，因此一直在群組觀察行政院的反應。

但後來行政院決定由政府支付1千元的對象擴大到900萬人，當時陳明文覺得，行政院好像即將要把這個政策定下來了，於是找來英系立委一起討論，大家認為應該要把意見做個表示，並在臉書集體訴求「免費領」。

至於在野黨要求發現金，陳明文表示，地方上要求發現金的聲浪不是很大，大家都知道叫振興券的用意就是要振興經濟，也就是一定時間內，把這些錢花完，地方普遍認為發振興券沒問題，但這次情況與三倍券時不一樣，不應該要再花1千塊，這種聲浪非常大，所以認為要集體向行政院作反應。

不過蘇揆並未回應，主持人黃光芹問「為什麼？」陳明文表示，「我也不知道為什麼」，後來蔡總統打電話說，剛好她開完會有個空檔，看是否有時間到官邸，因為是臨時通知，所以沒有很多人去，只有三、四個人去。

他說，13日當天是周五，蔡總統找我們去是要說服，希望支持行政院「1千換5千」的作法，但我們站在民意立場上，清楚表達說這是地方民意的意見。

陳明文轉述，蔡當時是說，免費領的人已擴大到900萬人了，難道還不行嗎？但他告訴蔡「貧富由政府來分不太好」，也就是將人作區別，繳1千元的就是「富」，不繳1千元的就是低收入戶，這樣的畫分不太好，「這句話她應該是有聽進去」，因此就說會跟行政院長提一下。

蔡英文總統與英系立委談過後，隔天周六，原本要再找蘇揆談，但當天蘇就作了反應，所以陳明文也肯定蘇揆在這件事上從善如流，處理很明快。