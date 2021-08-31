沈玉琳（右起）和太太芽芽到場見證若綺和楊昇達登記結婚，前為沈玉琳女兒妍妍。(伊林娛樂提供)

伊林名模若綺和楊昇達愛情長跑7年，27日在沈玉琳見證下，赴戶政事務所完成結婚登記。上周五楊昇達生日，若綺說前一天決定把自己當成最大的生日禮物，主動跟楊昇達求婚，並提出耶誕節交往8周年時去登記；豈料昇達竟搶回求婚發球權對她說，「那天是外國人的節日，還有『行憲紀念日』哪裡比得上我生日開心啊！我們明天就去登記吧！」若綺當下感動落淚，也因為太臨時決定結婚，連婚戒都來不及準備，沈玉琳跟老婆芽芽出借婚戒，見證2人的愛情婚約。

若綺透露，2人雖有結婚的共識，但楊昇達一直沒有求婚動作，她也找不到時機，今年初，她主動採取「凍卵行動」，自認這是很明顯的「想婚」暗示，還告知楊昇達自己非常傳統，會想生孩子，沒想到楊昇達當時還問她：「妳為什麼要去凍卵啊？」這次是楊昇達生日，她再次發動求婚攻勢，跟楊昇達說，不然今年的生日禮物，就8周年耶誕節那天去登記一下好了，象徵小倆口愛情「發發發」，也把自己送給楊昇達當生日禮物，沒想到楊昇達當下回覆她說，明天就去登記，他的生日跟結婚紀念日同一天。

2人立刻看黃曆，決定隔日結婚的良辰吉時，並邀請沈玉琳見證。楊昇達在若綺求婚後，拿出他原本就已備妥0.5克拉的裸鑽，及他設計的婚戒設計圖給若綺看，若綺非常驚喜，但婚戒還沒完成，趕不上隔天登記使用，沒想到貼心的沈玉琳，帶著他和芽芽結婚的對戒到戶政事務所，還準備了鮮花，小花童沈玉琳的女兒妍妍也來了，現場安排新郎楊昇達要拿出婚戒跟若綺下跪求婚，令若綺非常感動。

若綺說，2人的緣份早在當年昇達在《超級模王大道》時，她跟媽媽一起看節目，「我媽媽就說，這個男生很特別、很好笑。」後來，若綺錄《全民最大黨-全民運動會》，剛好跟楊昇達同一隊，她大聲拚命大叫為楊昇達喊加油，當天外景節目結束後，郭子乾拉著2人要他們互加臉書好友、留電話，還跟楊昇達說，剛剛這個漂亮女生一直很大聲在幫你喊加油，她說，「郭哥算是我們最開始的介紹人。」

但若綺是標準的「外貌協會」，即便留了電話也沒聯絡，楊昇達後來約她，她也沒回覆。後來反而是若綺注意到楊昇達工作時所散發的魅力，「我覺得他很聰明，很幽默，常常逗得我樂不可支，跟我以前交往酷酷的帥哥不太一樣。」 交往後，楊昇達生活上幽默有趣，但他處女座謹慎細心的個性，令若綺剛開始有點不適應，「他很愛碎念，很愛追根究底，完全不能糊弄他，這跟我雙子座不拘小節大剌剌的性格完全相反。」

現在相處滿7年，即將邁向第8年，若綺說，楊昇達除很會逗她開心，雖然生活上非常愛碎唸她，但講歸講卻總是表現貼心，「例如疫情期間我買了很多植物回家，他嘴上一直唸，但現在已經是家裡的綠手指，特別會養植物，還有我買了一台咖啡機，他又唸我很浪費，但現在每天會煮咖啡給我喝，連拉花都學會了。」若綺因準備考營養師，很注意飲食，這段時間，楊昇達跟著若綺開的菜單做菜，都瘦了10公斤，若綺的媽媽從屏東來台北住，7天21餐都吃楊昇達做的菜，媽媽都誇讚很滿意他，若綺說，媽媽在屏東聽到2人決定結婚的消息時，在電話那頭也喜極而泣。