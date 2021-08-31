【周圍神經網（PNNs）】

英國劍橋大學的科學家們已經成功地逆轉了老鼠因年齡增長的記憶喪失問題，研究人員認為，他們的發現可能有助於開發人類隨著年齡增長而記憶喪失的治療方法。

發表在《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）上的一項研究中，團隊表明大腦細胞外基質的變化會隨著年齡的增長導致記憶喪失，但有可能通過基因治療來逆轉這些變化，而該研究也強調周圍神經網（PNNs）在神經可塑性（大腦學習和適應以及記憶能力）中的作用。在中樞神經系統，大腦皮層中存在著一種特殊的細胞外基質結構，被稱為周圍神經元網( perineuronal nets，PNNs)，它是一種軟骨結構，主要圍繞在大腦中抑制性神經元周圍，主要功能是可以控制大腦的可塑性水平，臨床前研究顯示，通過「操縱」大腦中被稱為神經元周圍基質網路（PNNs）的結構組成，可以逆轉衰老小鼠的記憶衰退。

【硫酸軟骨素能促進神經可塑性】

劍橋大學和利茲大學的研究人員操縱PNNs中的硫酸軟骨素成分是否可能恢復神經可塑性，並減輕與年齡有關的記憶缺陷，硫酸軟骨素可以促進或抑制PNNs功能的化學物質，例如，6-硫酸軟骨素能促進神經可塑性，而4-硫酸軟骨素則相反。隨著我們的年齡增長，這兩種化學物質之間的平衡發生了變化，6-硫酸軟骨素水準下降。 研究人員就懷疑正是這種機制在PNNs如何影響與年齡有關的記憶衰退方面發揮了作用。為了探索這一假設，研究人員操縱了高齡老鼠體內的硫酸軟骨素成分發現PNNs中6-硫酸軟骨素的水準竟驚人的恢復，也就是說高齡老鼠的記憶缺陷被恢復到年輕老鼠的水準，從事這項研究的利茲大學研究員Jessica Kwok解釋說：「當我們用這種方法治療高齡老鼠時，我們看到了顯著的結果，記憶力和學習能力被恢復到他們超越牠們年輕時的水準。」

【預防與年齡有關的記憶喪失】

該團隊已經確定了一種潛在的藥物，可以口服並抑制PNNs的形成，並獲得了人類使用的許可，科學家把這種化合物在不同年齡層的老鼠身上測試後發現都能恢復因衰老帶來的記憶，甚至促進脊髓損傷的恢復，接下來研究人員正在研究它是否有助於減輕阿茲海默症動的記憶喪失問題。劍橋大學的James Fawcett說：「這種針對人類6-硫酸軟骨素的針對性療法，或許可以成為預防與年齡有關的記憶喪失有效療法，雖然研究人員強調只是早期階段，且這些新發現目前只在動物模型中得到了證明，但這些機制應該也可以在人體中有所反應。」

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資料來源：University of Cambridge(JULY 22).Scientists reverse age-related memory loss in mice. Sciencedaily