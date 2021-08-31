台東市區一家民宿傳出是詐騙集團機房，警方正在現場調查。（蔡旻妤攝）
台東市區一家民宿傳出是詐騙集團機房，警方正在現場調查。（蔡旻妤攝）

台東市洛陽街一處民宿傳出有不法集團入駐，打造成為詐騙機房，據傳裡面有20幾名人員包棟，警方已衝入現場，目前正在蒐證中，但員警暫時不願透露細節。

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