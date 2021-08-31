獨／台東市區民宿變詐騙機房 警方衝入蒐證中 13:352021/08/31 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市區一家民宿傳出是詐騙集團機房，警方正在現場調查。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市區一家民宿傳出是詐騙集團機房，警方正在現場調查。（蔡旻妤攝） 台東市洛陽街一處民宿傳出有不法集團入駐，打造成為詐騙機房，據傳裡面有20幾名人員包棟，警方已衝入現場，目前正在蒐證中，但員警暫時不願透露細節。 結合海洋文化活絡沿海觀光 花蓮向日廣場轉型產業孵化基地 女導播清晨遭街友強行乞討 警方12小時查獲到案 #台東市 #詐騙機房 #衝入 #蒐證 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滾水燙死女友愛貓「茶茶」 新北動保處怒將冷血男函送地檢署 13:492021/08/29 社會 遭通緝退役中將林勤經溢領203萬 執行署今執行入國庫 14:342021/08/30 社會 女要匯款給網友 警要求開視訊 騙子秒掛電話 11:372021/08/30 社會 賭客贏錢想領賭金秒被踢群組加封鎖 無良詐團吸上億賭金 16:022021/08/30 社會 四海幫前幫主趙經華告別式 傳一幫眾打完高端身體不適 14:352021/08/28 社會 營運出包 綠島朝日溫泉廠商惹怨 04:102021/08/27 地方新聞 韓國WiC發明大賽台灣勇奪24金 名列世界第二 03:162021/08/28 生活 假檢警騙7旬老婦涉洗錢 警及時勸阻保30萬積蓄 21:242021/08/27 社會 富商20歲月入百萬 染惡習5年敗光家產嘆：兒結婚不讓我去 08:382021/08/28 社會 看不懂中文！越南婦衝酒測站挨罰18萬 法官認這點撤罰了 14:352021/08/28 社會 太愛天竺鼠車車 他使出軟骨功爬進娃娃機一招得手 11:062021/08/30 社會 社會熱門新聞 大陸成人奶媽賣母奶 一次8600元供男性趴胸進補 - 社會 獨／台東市區民宿變詐騙機房 警方衝入蒐證中 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 24小時2度酒駕撞死黃暐瀚母 美髮師抄心經懺悔判決出爐 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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