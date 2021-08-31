TaiwanPlus國際影音串流平台全球開播，蔡英文總統今天表示，這是專屬於台灣的國際媒體平台。現在開始，我們更要自己講台灣的故事，讓世界各國更容易親近了解台灣。

蔡英文今天在臉書表示，東京奧運，日本NHK一句「台灣」，讓我們感動，也讓日本觀眾清楚知道來自我們的故事。現在開始，我們更要自己講台灣的故事。

她說，過去我們總感到台灣媒體可以在國際報導上投入更多的資源，讓世界各國更容易親近了解台灣。經過去年，台灣跟世界交流防疫經驗，以及國際區域情勢的變化，「台灣」現在已經成為國際上的關鍵字，而在我們執政第五年，跟許多夥伴的努力下推出的TaiwanPlus（Taiwan＋），更將是專屬於台灣的國際媒體平台。

蔡英文表示，透過這個平台，台灣人能夠說出屬於我們自己的故事，讓世界了解世世代代的台灣人，是如何努力將台灣轉變成充滿活力的民主、自由國家。而我們也會在自由的基礎上，繼續讓台灣走向世界。TaiwanPlus已經上線了，她邀請所有的台灣人下載，也推薦給外國朋友，讓世界知道我們的主張。