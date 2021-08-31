【大西洋經向翻轉環流（AMOC）】

最近發表的一項研究發現，墨西哥灣流的一部分——大西洋經向翻轉環流（Atlantic meridional overturning circulation AMOC），在上個世紀幾乎完全失去穩定性，處於1600年來最弱的狀態，它甚至可能已經接近停止。隨著時間的推移，氣候變化導致它減弱，如果它真的完全停止活動的話，北美和歐洲的大部分地區可能會陷入數百年甚至數千年的冰凍溫度。

Insider網站就指出，現在事實已經證明了，這很像是2004年電影《明天過後》的情節，雖然好萊塢電影確實都會誇大電影來呈現一定的戲劇性效果，但這的確給我們一個警告，現今人類的環境正朝著錯誤的方向發展，這意味著我們可能早已經生活在一個災難電影當中了。

【北美東海岸和歐洲會陷入冰川期】

在最近發表的一篇論文當中，氣候科學家Niklas Boers發現，大西洋經向翻轉環流（Atlantic meridional overturning circulation AMOC）突然關閉的可能性越來越大，該系統負責使暖流從熱帶地區經大西洋流向歐洲和格陵蘭島，這股環流會在那裡冷卻並沈入海底，如果沒有這種傳送帶式的系統，北美東海岸和歐洲的大部分地區會陷入一個冰川期，該冰川期的氣溫極低，事實上，AMOC上次關閉就是在最近的冰河時代，原因是當時有一個巨大的冰湖破裂，大量淡水流入大西洋才導致這種結果。研究作者德國波茨坦氣候影響研究所的布爾斯（Niklas Boers）說：「目前還不清楚什麼樣的二氧化碳含量會引發AMOC崩潰，現在唯一能做的就是盡可能降低排放量，每當我們往大氣中多排放一公克的二氧化碳，墨西哥灣流消失的可能性就會增加一點。」

【影響「將持續幾十年」】

不過科學家還是認為知名電影明天過後還是過於戲劇化，研究人員告訴Insider網站說：「這種影響『將持續幾十年』，但是北美不會像電影中說的那樣如此嚴重。」不過這仍然是一個非常令人擔憂的趨勢，如果AMOC崩潰「真的很難讓它恢復過來」。

圖片來源：20TH CENTURY STUDIOS

資料來源：VICTOR TANGERMANN(2021AUG 10).UH UH… THE PLOT TO “THE DAY AFTER TOMORROW” MAY ACTUALLY BE HAPPENING. Futurism