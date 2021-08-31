據司法院統計，地方法院審理離婚案件中，每年約有1700名未成年兒少因為父母離婚而變更監護權歸屬，平均每天有5個孩子捲入父母的監護權大戰中，現代婦女基金會表示，這些孩子往往在父母離婚前，或長或短經歷一段高衝突期，有的成為父母你爭我奪的「橄欖球」，有的像是雙方避之唯恐不及的「躲避球」，有的甚至遭到毆打虐待，淪為出氣筒的「棒球」，因此被稱作「球球兒」。

現代婦女基金會長年駐點台北、士林、新竹、台中地方法院家庭暴力暨家事服務中心，每年協助約3000個離婚高衝突家庭，為了在更前端就保護父母兩願離婚的未成年子女，與LawChain法律圈律師諮詢平台攜手，也呼籲育有未成年子女的兩願離婚父母應了解孩子在雙方面前常扮演不同角色的痛苦。鼓勵曾經在婚姻中痛苦掙扎的雙方，為了孩子的權益，仍應該一起努力成為「合作父母」。

LawChain創辦人、律師陳啟桐表示，與其簽署無效、不能執行、日後惹議的離婚協議書，寧可在離婚程序中尋求律師協助，充分運用善意父母原則，針對子女照顧分配、親子會面方案及撫養費項目進行協議，透過法律專業與諮商服務，離婚對孩子的傷害可以降到最低。

為協助未成年子女走出困境，現代婦女基金會推出高衝突家庭協助計劃，提供高衝突家庭相關服務，包括兒童諮商及團體，親子會面協助、親職諮詢／講座、合作父母教練等，幫助父母協調和子女的照顧計畫，降低離婚對孩子的衝擊；捐款可洽現代婦女基金會官網。

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