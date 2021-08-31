九鵬基地試射飛彈成功 暫時揮別演練陰霾 18:172021/08/31 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍31日在屏東空軍機場進行漢光演習預演出意外，F16滑出跑道導致機頭插入土中，「戰機吃土」畫面引起譁然。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍31日在屏東空軍機場進行漢光演習預演出意外，F16滑出跑道導致機頭插入土中，「戰機吃土」畫面引起譁然，所幸5個小時後九鵬基地試射飛彈成功，暫時揮別演練陰霾。 據了解，中科院31日在九鵬基地進行今年度首次「無限高」試射，在上午11時5分許，朝45度空域射出，並在天候不佳的狀況下，成功發射一枚，壯觀景象震撼當地。 數枚火箭彈鎖定喀布爾機場 傳1童喪命 中興大學也跟進 開學後連續三週都採線上教學 #九鵬基地 #試射飛彈 #暫時 #揮別 #演練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前林口飛彈基地閒置荒廢 逾40人潛入當生存戰場 17:382021/08/30 社會 印度派蘇30戰機與日本聯合演習 陸專家：惡意出賣中俄 20:102021/08/30 兩岸 胡塞組織對沙烏地駐葉門基地發動轟炸 數十人死亡 22:502021/08/29 國際 結合海洋文化活絡沿海觀光 花蓮向日廣場轉型產業孵化基地 15:252021/08/29 寶島 中共若用民兵騷擾 美艦難應付 04:102021/08/31 話題觀察 增強亞太盟友對陸戰力 美同意出售標6飛彈 21:542021/08/28 軍事 首批阿富汗難民抵達科索沃 將暫居美軍基地附近 08:322021/08/30 國際 PCB動能齊發 只怕缺料 04:102021/08/30 產業．科技 漢光演習會仍繼續 空軍參謀長：F-16機頭與起落架輕微損害 13:282021/08/31 政治 F16漢光演習預演「吃土」 目擊者：有丟阻力傘但煞不住 12:342021/08/31 政治 李亞鵬突親15歲女兒李嫣大腿 父女私下真實互動惹議 15:052021/08/29 娛樂 政治熱門新聞 論文門最新發展讓他死心！ 蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人 - 政治 - 旺報 侯友宜對手不是陳時中？葉元之斷言綠營參選新北市長的人是他 - 政治 看到謝志偉大戰郭正亮 媒體人嗆他一句話 - 政治 網友問「為什麼國民黨不爭氣？」 羅智強這樣回答 - 政治 BNT疫苗將來台 藍營大咖：民進黨面子掛不住了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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