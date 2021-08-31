國軍31日在屏東空軍機場進行漢光演習預演出意外，F16滑出跑道導致機頭插入土中，「戰機吃土」畫面引起譁然，所幸5個小時後九鵬基地試射飛彈成功，暫時揮別演練陰霾。

據了解，中科院31日在九鵬基地進行今年度首次「無限高」試射，在上午11時5分許，朝45度空域射出，並在天候不佳的狀況下，成功發射一枚，壯觀景象震撼當地。