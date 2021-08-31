全台疫情趨緩，國內報復性旅遊也蠢蠢欲動。台南市政府觀旅局向企業團體員工旅遊招手，從9月1日起將推出「企業團體旅遊方案」2.0版，凡是企業團體福委會自辦，或透過旅行社代辦的40人以上團體旅遊，在台南市至少住宿1晚以上，就有機會獲得市府精心準備的4大好禮。

觀旅局表示，企業團遊2.0版的4大好禮，計有：一、赤崁樓、安平古堡擇一免門票；二、府城10大伴手禮中挑選出的台南特色伴手禮；三、奇美博物館、十鼓文創園區擇一免門票；四、團體行加贈補助企業獎勵晚宴安排台南藝文表演，每團上限2萬元。

觀旅局還說，企業團體旅遊人數40人以上，2天1夜送赤崁樓、安平古堡擇一免門票及台南特色伴手禮；3天2夜再加贈奇美博物館、十鼓文創園區擇一免門票；至於200人以上2天1夜比40人再加贈晚宴補助；3天2夜更可同獲4大好禮。

觀旅局指出，今年5月某知名國際企業台灣分公司300餘名員工前來台南旅遊，並在香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦員工獎勵晚宴。旅遊行程除有十鼓文創園區及安平古堡等多處景點，該公司還配合台南在地的遊戲公司，在安平古堡規畫安平解謎實境遊戲「國姓爺寶藏」，讓員工透過遊戲增添古蹟參訪的趣味性，以及增加旅遊中員工的互動。

觀旅局強調，去年7月推出「企業團體旅遊方案」受好評後，今年的2.0版本除提供景點門票外，還與數家適合團客的遊樂業者、觀光工廠、餐飲業者合作，加碼祭出各項遊樂景點、設施、餐廳與商家的優惠，期望企業團體到台南的旅遊行程有更多選擇，同時也達到幫助台南各產業的目的。