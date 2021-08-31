明晟(MSCI)調降台股權重今(31日)盤後生效，大盤原本呈現開低震盪量縮走勢，盤中一度下挫188點，午盤過後一陣急拉，台積電股價由黑翻紅，尾盤因被動式基金持股調整，收盤拉高上漲9元，收在614元，漲幅1.49%，尾盤爆出600多億元大量，加權指數拉高90點，終場以17490.29點作收，大漲93.77點，成交值3353億元，指數上下震盪逾280點。

周一(30日)美股那斯達克、標普500指數再創新高，台股開盤下跌11.91點，以17384.61點開出，台積電、聯發科等權值股不敵獲利賣壓出籠下跌，台積電一度失守600元整數大關，面板雙虎友達、群創跌逾2%，指數一度下殺至17207.57點，下挫188點。

原本開高的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價盤中也由紅翻黑，新興、裕民、慧洋-KY股價開高走低，長榮航、華航走勢相對較強。

中鋼今除息0.3元，開盤以37.5元開出後，順利秒填息，股價持續走揚，帶動鋼鐵類股指數向上，春雨、運錩盤中並亮燈漲停。

指數編纂公司明晟(MSCI)季度調整今日盤後生效，三大指數對台股二降一持平，金管會評估約影響60億元，MSCI台灣指數成分股新增富邦媒，刪除臺企銀，專家提醒要留意尾盤爆量甩尾。