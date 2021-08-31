台灣疫情在5月時突然變得嚴峻，各個產業都受到衝擊，味全(1201)執行長張教華表示，公司產品為民生必需品製造銷售營運穩定，至於下半年營運，他則以「太陽漸漸升起」來形容。

問及今年度營收成長幅度是否如年初的目標為雙為位數成長，他則保守的說，成長也會在「合理範圍」內。張教華指出，要讓公司戰力日益增強，將繼續整合品牌品類，焦點會放在提升毛利率及銷售量，並將費用合理化。

味全董事長陳宏裕表示，公司今年上半年合併營收年增8.4%，未來將結合消費端需求，開創客戶端服務的創價服務角度進行營運模式的精進。這兩年全球經濟受到疫情影響，許多產業都受到衝擊，公司在疫情期間，即時應變採取各種因應方式，並研究市場及消費者行為的轉變，因此去年營收及獲利表現都不錯。

味全2020年營收186.5億元，年減7.8%，稅後純益5.35億元，每股純益1.06元，雖然表現不及2019年，但扣除處分資產的一次性收益後，獲利仍較2019年成長，而味全上半年營收93.14億元，稅後純益1.83億元，每股純益0.36元。