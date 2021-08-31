《歡樂智多星 決戰海盜桶》日前邀請Ivy、小Call、鄭仲茵、林姿佑、呂文婉及金老佛爺上節目，林姿佑跟呂文婉自稱加起來破百的美魔女，在「關鍵字資格賽」裡搶下21萬高額獎金進入「獎金挑戰賽」，奇幻之旅就此展開，接連答對5題，而且一次都沒答錯，把21萬獎金抱走的機率很高，讓製作單位趕緊提出協商。

一開始答題就運氣好到爆炸，2人不只用刪去法2選1都能猜對邊，當問題問到情侶誤會吵架做什麼料裡能讓另一半消氣並增加信任，身為料理達人的林姿佑還在猶豫答案是哪個時，一旁的呂文婉此時卻意外堅決的選擇了自己都忘了長怎麼樣的歐姆蛋，而不是女生最愛的冰淇淋鬆餅，一路答完第3題，胡瓜開始覺得怪怪的，趕緊跟製作單位說：「完了，她們擋不住了！亂拳打死老師父。」接下來2人的運氣還是超旺，連超難答對的自然奧妙題都接連猜對，讓胡瓜覺得有點太玄了，笑說：「是有好兄弟在幫忙嗎，整個見鬼了」。

答對第5題後，不只胡瓜嚇得口吃，連瑪莉亞也跟著結巴，加上林姿佑跟呂文婉答完5題後手中竟還有兩把劍，把21萬抱走的機率超高，節目換新單元後首次出現如此玄奇的情況，製作人看狀況不對，趕緊提出協商想用4萬現金認輸投降，聽到還笑問可以再加一點嗎，製作人趕緊加碼到6萬，胡瓜也在一旁敲邊鼓，2人這才同意，但同意了之後第6題還是要繼續進行，沒想到竟然還是答對，讓兩人為之氣結，也讓主持人胡瓜鬆了一口氣說：「我就覺得怪怪的，這種事只有農曆七月才會發生」。節目將於今（31日）晚7點衛視中文台播出。