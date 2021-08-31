微解封來放風，頂新和德文教基金會於9月25日重新推出「發現‧永靖小旅行」，在秉持落實防疫的原則下，精選9人小團探索在地特色：漫步導覽全台第一條私人建街、遊賞有台版兼六園美稱的成美文化園、參拜永靖廟王、多肉植物療癒DIY等，一起體驗永靖鄉蘊藏的閩客常民文化，即起至9月6日可報名。

成美文化園-台版兼六園百日紅齊放(照片由頂新和德文教基金會提供)

根據永靖鄉公所資訊，永靖街在清朝嘉慶年間由廣東饒平客家人倡議集資建立，是全台第一條私人建街，後於道光六年（1826）毀於閩粵械鬥之亂，重建後街道位置相差不多，但人事已非，其後永靖地區的客籍墾民為自保，組織民壯團練，用來防範盜賊及分類械鬥的發生，永靖街的發展遂以永安宮為中心，逐漸擴展到鄰近區域。

頂新和德文教基金會去年推出「發現‧永靖小旅行」，以永靖街為中心，帶領民眾漫步市井，透過故事讓參訪者感受常民生活樣貌，活動推出後受各年齡層遊客好評；今年五月因疫情暫停，在疫情趨緩後，基金會決定在9月25日重啟這項地方文化之旅。

頂新和德文教基金會表示，「發現‧永靖小旅行」希望藉由百年建築、人文風貌協助參訪者一窺台灣福佬客的生活軌跡，其中永靖故事牆有永靖壁畫之稱，畫中的銀宮酒家雖已改建為民宅，但屋宅牆壁上仍特地標記，作為繁華歷史的見證。

至於永安宮，堪稱永靖七座三山國王廟的「廟王」，成美文化園則有巍峨佇立的百年老樹和九月花期限定的「百日紅」盛開，其中園內的頂新魏家古厝「成美公堂」，係由魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充邀集多位國寶級工藝大師整修，為台灣古蹟修復的重要範例。

「發現‧永靖小旅行」為時4小時，路線包含：永靖故事牆、「廟王」永安宮、永安小院子，以及有台版兼六園美稱的成美文化園；此外也融入精選的永靖苗木之鄉特色活動，由園藝職人手把手傳授種植多肉盆栽的技巧，參訪者可舒緩心靈壓力又可帶回家欣賞，另也會贈送三山國王神明加持過的「永靖永安宮」保平安宮廟帽。