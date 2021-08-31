南韓知名女星孫藝真，2019年因演出韓劇《愛的迫降》而再次攀向事業巔峰，還與劇中男主角玄彬假戲真做並大方公開戀情，即使如此她的人氣不減反升，代言、活動更是從不間斷。而近日網路上也流出多張她為精品雜誌所合作拍攝的美照，一雙纖細又雪白的長腿，立即吸引粉絲的目光。

孫藝真的造型師今(31)日在個人IG上PO出多張孫藝真的雜誌美照，只見她一連換上多套oversize的斗篷造型華服，下半身搭配超短迷你裙，大秀纖細美腿，其中幾張甚至以由下往上拍的邪惡視角，將腿部線條顯得更加修長，她的手上則是提著精品「Valentino」的各式包款，讓整體造型看起來幹練又不失女人味。

雜誌的官方帳號上日前也PO出當天的側拍影片，令粉絲們看了忍不住留言大讚「姐姐怎麼都不老」、「這雙腿實在太美了」、「姐姐真會保養，完全看不出年紀」、「我的女神無論是氣質還是身材都是最棒的」、「突然有點羨慕玄彬」、「玄彬看到應該也會覺得很美吧」。

另外，孫藝真所代言的髮品近日也公開了15秒的廣告，她在其中穿上粉膚色的鏤空造型禮服大秀白皙美背，同樣令粉絲們直呼「美慘了」。

事實上，今年已39歲的孫藝真，出道多年依然勤於健身，先前還曾在節目上公開過，私底下只要有空都會前往健身房練瑜珈與TRX，她甚至還考到TRX職業教練的執照，讓身材一直保持在最佳狀態，也讓粉絲們大開眼界。