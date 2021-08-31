新加坡是亞洲重要商業中心，為了降低疫情對國內經濟的影響，星國政府持續推動新冠肺炎疫苗接種，創下完整接種率8成的佳績。近來由於本土疫情趨緩，新加坡恢復餐飲內用，但僅限於已經打過疫苗的民眾，進入前須出示APP上的綠色勾勾，且一桌僅限5人，不同桌者不得隨意更換座位。

旅居新加坡的台大醫學系教授黃韻如，今天透過視訊在台大醫院線上記者會分享新加坡防疫經驗，她表示星國政府從去年4月起成立疫苗評估小組進行疫苗精準採購，自去年12月起開始施打，目前完整接種率已突破8成。但值得注意的是，新加坡最早開始施打的70歲以上長者，目前接種率僅7成多，而其他年齡層都已達9成。

黃韻如分析，有一部分老年人不願意或無法打疫苗，Delta病毒株進來後，住院率和重症率都比已打疫苗的長者更高，這是星國政府目前頭痛的地方。為了提升疫苗接種意願，星國目前開放不須預約，只要有居住證明、走進當地醫院就可以打疫苗，近來也安排社區巴士定點衛教，並在現場直接接種，確實有效提升老人家疫苗覆蓋率。

由於新加坡目前僅提供BNT和莫德納2種公費疫苗，但部分民眾對mRNA疫苗有疑慮，因此政府也開放自費接種AZ、科興、嬌生（J＆J），以專案方式進口。

黃韻如也分享，今年8月初星國政府宣布未來將以接種紀錄作為「可內用」的依據，進入店家時須出示APP上的綠色勾勾，每桌最多5人，通通都要有綠色勾勾，只有12歲以下小孩例外；她也提到，有些民眾為符合防疫規範，會拆成兩組顧客訂位，而政府也祭出防範：不同桌者不得隨意更換座位。

醫院的防疫措施則相對嚴格。黃韻如分享，在新加坡探病有3大規範：探病者不能在醫院內用餐、不能在病房內上廁所、不能坐在患者的病床上。為何有此限制？她進一步分析，在病房內進食會拿下口罩，可能增加傳染風險，而排泄物也有傳染風險；至於坐在病床上容易接觸到血液、體液等，潛伏性感染源可能沾染在衣物上而被帶入社區。

黃韻如分享，由於新加坡沒有陪病的文化，住院病人多由護佐來照顧，但有開放探病；只要探視時間逾30分鐘，皆須出示24小時內快篩證明，也就是每天都需要重新做快篩，且費用由民眾自行負擔；如探視時間少於30分鐘，且已完整接種者，則不須提供快篩證明。