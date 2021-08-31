中國近期連環整治演藝圈。中共中紀委網站今天刊發文章，指演藝圈亂象是資本驅動「飯圈」文化，牟取暴利又影響社會消費習慣；文藝是意識形態工作的重要陣地，不能任由資本無序擴張。

中共中央紀律委員會暨國家監察委員會網站31日刊發一則由署名「薛鵬」的人員，訪問中國國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇的文章。

江宇在文中談到「流量明星」（粉絲眾多卻無知名作品的藝人）爆紅後再因醜聞離場時，指「流量明星」和「飯圈」（粉絲圈）是中國文化產業發展中相伴的現象，而背後是由資本驅動。

他說，一些「素質不高、能力水平不行」的藝人可以一夜爆紅、佔據熱搜榜，歸根究底是資本逐利的結果。「資本通過抓住粉絲非理性心理和需求，製造出各種『巨星』『頂流』，通過『粉絲消費』『應援集資』等來牟取暴利」。

江宇進一步指出，「平台資本」、「流量明星」和「飯圈」文化，是資本主導下的完整利益鏈：「平台資本」選中「流量明星」表演；並利用自己掌握的經濟力量創造出「飯圈」文化，影響社會、特別是青少年的消費習慣，攫取經濟利益，影響社會思想文化氛圍。

他批評「飯圈」文化帶來的亂象，是「某些資本從自身一己之利出發，塑造的畸形消費型態」，不符合「社會主義核心價值觀」和「中國優秀傳統文化」，更不利青少年健康成長。

江宇又強調「文藝」絕非單純的唱歌跳舞、吹拉彈唱，「而是思想文化和意識形態工作的重要陣地，是上層建築的重要組成部分，是黨的一項極端重要的工作」。「上層建築」是馬克思主義中，指涉社會意識形態和法政制度的詞彙。

他說，若任由資本在文藝界「無序擴張」，文藝會失去「為人民服務、為社會主義服務的作用，就會瓦解中華民族的精神家園」。

因此他強調，中國禁止誘導粉絲消費、嚴控未成年人參與，和規範應援集資等措施，是及時且必要的。

中國5月有粉絲為替心儀的選秀節目藝人衝高票數，而購買大量牛奶以獲取投票資格，再將牛奶倒入水溝，引發官媒批評。之後包括騰訊、微博士等網路平台都在官方要求下整治「飯圈」文化。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1100831