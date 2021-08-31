國產疫苗開放施打，截至8月24日統計，扣除前一至十類施打對象別，一共有15萬4182人把手臂獻給高端疫苗，不過，「中央及地方政府防疫人員」(即第二類施打對象)，僅330人施打高端疫苗，而第二類施打對象施打AZ和莫德納，分別是27萬8678人、9萬2816人，民眾黨立委蔡壁如痛批，政府到底是帶頭挺國產疫苗，還是騙年輕人打高端疫苗，說一套做一套，母湯喔。

蔡壁如指出，先前她多次大聲疾呼，拜託讓國產疫苗走正規路，可以真正為國爭光，結果政府還是用迅雷不及掩耳的速度，一路過關斬將，排除一切「雜音」，不管是拿到EUA、還是登上「COVID-19公費疫苗預約平台」的速度，都讓我們感受到政府「驚人」的效率與決心。

不過，截至8月24日上午10點統計，除了蔡英文總統、賴清德副總統把手臂留給高端疫苗外，最能代表政府實際支持行動的「中央及地方政府防疫人員」(即第二類施打對象)，施打高端疫苗人數卻僅有330人。

蔡壁如質疑，執政黨不是疾呼把手臂留給高端嗎，用行動帶頭挺國產疫苗，為什麼第二類施打對象的官員，只有330人施打高端；反觀第二類官員施打AZ疫苗達27萬8678人次、莫德納9萬2816人次。

蔡壁如痛批，政府及疫情指揮中心到底是帶頭挺國產疫苗，還是騙年輕人打高端疫苗，政府說一套、做一套，很母湯。