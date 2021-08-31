新竹市重陽敬老好福利9月開跑，長者免費健檢服務9月1日起接受電話預約，全市共計有7760個名額。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市重陽敬老好福利9月開跑，長者免費健檢服務9月1日起接受電話預約，全市共計有7760個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者都可參加，今年由新竹馬偕醫院等9家醫療院所提供胸部X光攝影、肝癌篩檢等7大健檢項目，全面照顧長輩健康。

市長林智堅表示，重陽將至，感謝過去長者的努力打拚，為竹市這座城市奠下良好發展基礎，每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查，今年長者免費健檢將於明天起至9月11日接受電話預約報名，預計9月13日至10月31日健檢，總計有7760個名額。

今年提供老人健檢服務的9個醫療院所，包 台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕醫院、安慎診所及億安診所，各醫療院所名額有限，長輩可盡快打電話向各醫院預約，健檢時須攜帶身分證、印章及健保卡。

社會處表示，新竹市65歲以上長輩總計有6萬494人，占全市人口13.35％，市府持續推動5大照顧長輩政策，包含續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康檢查、65歲以上長輩免費裝活動假牙等。

另，長輩施打疫苗部分，市府也推出「主動造冊、發放通知單、接送服務」方式，讓長者免預約、免排隊，有需求者還可預約免費接送服務，全方面體貼長輩，讓長輩們安老生活，過得更健康更幸福。