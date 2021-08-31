台灣民意基金會日前發布8月全國性民調報告，在國人政黨支持傾向上，支持民進黨為27.8％，支持國民黨為20.2％。對於這個結果，民進黨台北市議員王世堅直言，這個民調顯示的結論是，現在是民進黨最低、最原始的基本盤，但他「一則以喜，一則以憂」。

台灣民意基金會24日公布最新民調顯示，台灣人政黨支持，27.8％民進黨、20.2％國民黨、10.3％台灣民眾黨、2.9％時代力量、1.8％台灣基進。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，執政的民進黨防疫神話破滅；中性選民的大量增加，可以視為目前主要政黨的失靈、失能與失職。

對此，王世堅今（30日）在Yahoo網路節目《鄉民大會》表示，他認為這個民調顯示的結論是，現在是民進黨最低、最原始的基本盤，但即便綠只剩基本盤，都還遠勝台灣其他政黨，所以這結果對他而言，「一則以喜，一則以憂」，喜的是不少台灣民眾還是支持民進黨，但憂的是民進黨執政這5年來，有許多執政優勢，幫台灣人民做更多的事，照理說支持度應該要更深更廣才對。

王世堅直言，對於游盈隆批評，自己只有某部份接受，他強調現在行政院帶領的執政團隊，忘了上任時候總統蔡英文對其「謙卑謙卑再謙卑」的叮嚀，有的是權利的傲慢，而無謙卑自省之意。對人民而言，他們最希望看到的是，政府做錯事，只要承認道歉，立即改正就好；他們最不想看到的就是硬凹。

另外，在政府疫苗政策上面，王世堅認為，政府不應該單押某隻疫苗，並不是說高端不好，而是政府應該多管齊下，而不是像現在政府某些做法，容易導致外界認為獨厚高端的誤解。