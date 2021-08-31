8月29日
由上海大學、旺旺中時媒體集團主辦
WOW 上海Ｘ短視頻
2021兩岸青年城市體驗營
正式開營
五湖四海、海峽兩岸的150位青年朋友，通過線上線下的方式，參加本次體驗營活動
10:00
同學報導
來自五湖四海的同學們陸陸續續到達，主辦方還貼心地準備了各類防疫用品，全方位保護同學們的安全。
同時，在臺灣地區的學員們，也進行了線上的報導！
相見歡
簡單安頓後，線上線下師生的初見便正式開啟。
統一的藍色隊服，形成了一道亮麗的風景線。
16:30
團隊集結
10個小組分別與各組線上的組員進行了創意十足的“隊名、隊呼”展示，各組的精彩旅程正式開啟。
17:00
授旗儀式
各小組旗手從班主任手中接過屬於自己隊伍的旗幟，線上的各組成員，也換上相應的背景。從這一刻開始，各組的創意之戰正式打響，這是一場與時間賽跑、與朋友切磋的交流實戰！
未來可期
相見第一日
帶著對創作的熱愛
懷著對初見的激動
線上線下的小夥伴們順利完成了初見
各組創作熱情在初次討論中便迸發出來！
讓我們共同期待
在六天五夜中
同學們揮灑創意
與品牌一同起舞！
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