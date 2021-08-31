8月29日

由上海大學、旺旺中時媒體集團主辦

WOW 上海Ｘ短視頻

2021兩岸青年城市體驗營

正式開營

五湖四海、海峽兩岸的150位青年朋友，通過線上線下的方式，參加本次體驗營活動

10:00

同學報導

來自五湖四海的同學們陸陸續續到達，主辦方還貼心地準備了各類防疫用品，全方位保護同學們的安全。

同時，在臺灣地區的學員們，也進行了線上的報導！

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

相見歡

簡單安頓後，線上線下師生的初見便正式開啟。

統一的藍色隊服，形成了一道亮麗的風景線。

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

16:30

團隊集結

10個小組分別與各組線上的組員進行了創意十足的“隊名、隊呼”展示，各組的精彩旅程正式開啟。

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

17:00

授旗儀式

各小組旗手從班主任手中接過屬於自己隊伍的旗幟，線上的各組成員，也換上相應的背景。從這一刻開始，各組的創意之戰正式打響，這是一場與時間賽跑、與朋友切磋的交流實戰！

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

(圖文來源/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

未來可期

相見第一日

帶著對創作的熱愛

懷著對初見的激動

線上線下的小夥伴們順利完成了初見

各組創作熱情在初次討論中便迸發出來！

讓我們共同期待

在六天五夜中

同學們揮灑創意

與品牌一同起舞！