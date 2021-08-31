根據了解，得標買家是國內知名餐飲連鎖集團，未來是否插旗彰化員林拓展美食版圖，令人期待。(吳建輝攝)

彰化縣政府日前辦理今年度第一次縣有非公用房地標售，與第二次土地標租案，其中不乏彰化、員林、甚至台中的精華地段，30日開標結果出爐，位在員林火車站前僅33.5坪的土地，以總價3009萬9999元標出，等於「飆」出每坪約89萬的驚人價格，刷新日前彰化市所創下86萬元紀錄。

根據縣府財政處公告標租、標售資訊，12筆標售房地，有7筆位在台中市清水區武秀、銀聯地段，為第四種住宅區，每坪單價在10萬多元至17萬元之間，大村鄉也有三筆商業區相連房地，每坪單價更逼近30萬元，而日前彰化市一塊兩面臨路的商業土地，以每坪最高成交價86萬元成為縣內單坪最貴土地，但短短幾天就被刷新。

縣府財政處指出，位在員林市中山路二段44號，員林火車站商圈這塊508-70地號，包含地上物約60坪的鐵皮建築，是早期宿舍用途廢止的空地，縣府與公所共同持有；公所說，公所持分369分之200，預計可收入1600多萬，該地臨中山路仍有一塊畸零私人土地，起初縣府依附近行情開價單坪67萬元，沒想到一舉突破近90萬，高於底價3成2。

有房仲業者分析，一般來說這類商業區大面積土地會相較便宜，小面積的多半是要自用自建店面或住宅，不像建商相中投資必須要成本考量，因此這類買家只要地段好，價格不要差太多就會入手，而員林號稱全台有錢人最多的地方，花個3000萬買個小土地，也不算太過份。

員林市小吃美食林立，車站商圈周圍土地單坪成交價多半落在60萬左右，站前黃金店面開出單坪89萬的價格也不足為奇，根據了解，得標買家是國內知名餐飲連鎖集團，未來是否插旗彰化員林拓展美食版圖，令人期待。