台股今在季線附近震盪整理，新光投信國內投資部主管吳文同表示，台股短期上攻量能稍有不足，儘管指數強彈至萬七之上，但面臨上檔解套賣壓、外資逢高調節、融資餘額仍在高檔水位，預期短線台股呈現震盪，行情回歸基本面，中長線仍看好台股基本面樂觀。吳文同強調，目前台股部分產業供不應求情況仍存在，下半年台灣經濟持續復甦與企業獲利上調的方向不變，現階段台股僅就籌碼面與評價面多空激戰，但市場資金仍相當充沛，只要台股消化上檔賣壓，接下來台股9月後市，強勢股仍「強者恒強」，留意具人氣續旺的3大台股投資亮點。

1.新技術帶旺「半導體」。吳文同認為，9月值得密切關注的強勢族群，首推半導體類股，包括晶圓代工龍頭台積電調漲代工費，帶動晶圓代工有機會補漲，國際半導體產業協會(SEMI)更發布最新報告指出，未來5年內，全球半導體市場規模，有機會挑戰近翻倍，達到新台幣28兆元，整體產業鏈都將受惠，晶圓代工股「大者恆大」趨勢更加確立。除晶圓代工外，「IC設計」股受惠規格先進，新技術帶動營收成長動能；5G通訊及電動車，均會用到第三代半導體，看好未來應用發展，全球「第三代半導體」需求又大爆發，相關利基個股有準備轉強跡象。

2.新趨勢首推「電動車」。吳文同指出，全球節能減排的趨勢下，「電動車」商機指日可待，因為全球主要國家禁售燃油車時程將落在2025年~2035年，採新能源的電動車及相關零組件市場，主要未來數十年將持續蓬勃發展，電動車不僅動力來源不同於傳統燃油車，在結構與產業型態上也不同以往，相關零組件長線潛力浮現。從趨勢面來說，吳文同認為「電動車」無疑是台股下半年的最大投資亮點。台灣汽車電子產業供應鏈完整，從上游半導體、中游零組件模組到下游系統、系統整合及整車，台廠在既有優勢基礎下，零組件正是可切入發展的新領域，包括：動力鋰電池材料、IC設計、PCB、ADAS自動駕駛均有表現機會。

3.新政策看好「碳中和」。「碳中和」成為全球經濟重大議題，吳文同認為，碳中和也將是各國政府主要政策方向，市場資金也將相關族群，當作長期投資的重要方向，也是布局下波台股的新機會，尤其是傳產類股的高耗能產業，碳中和限制廠商擴產速度，讓產業供給進入正向循環，也帶動鋼鐵、金屬、造紙、水泥傳產新契機；電子方面，碳中和亦開啟各國綠能政策新藍圖，挹注再生能源、儲能產業投資新方向，未來綠電概念成長潛力看旺。