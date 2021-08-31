蔡政府力挺國產疫苗，即使外界批評相關審議等仍存在諸多疑慮，仍決定開放施打高端，總統蔡英文更帶頭打高端；而近日疾管署更新疫苗施打資訊，國民黨文傳會副主委鄭照新發現，目前已施打疫苗的「第二類」政府防疫人員中，27萬人中僅有330人選擇高端，這讓他忍不住想問，「不是要挺國產疫苗嗎？」

鄭照新昨晚在臉書發文指出，疾管署的資訊中，累計至8月23日，中央及地方政府防疫人員，也就是「第二類」的施打名單已累積到27萬人，其中卻只有330人登記施打高端，這讓他不禁質疑，蔡總統不是呼籲要挺高端嗎？怎麼政府官員都不跟上呢？

疾管署公布疫苗接種統計數據。(圖翻攝自疾管署)

鄭照新的貼文引發網友討論，紛紛在底下留言表示「打不完的第二類，為什麼第二類不搶高端？」、「支持第二類優先施打高端」、「不打高端，是不是台灣價值不足？」、「BNT要來了，這群人怎麼可能會去選高端」、「政府人員自己都不打還敢丟給民眾打，還有良心嗎？」