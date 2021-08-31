45歲大陸流量女星趙薇以電視劇《還珠格格》小燕子一角紅遍兩岸三地，日前卻驚爆遭官方封殺，相關影視作品被下架，連微博超話都消失。據悉，趙薇傳連夜搭私人飛機逃往法國，她在當地確實擁有一座14億豪華酒莊，雖消息尚未獲證實，但昔日歡樂開派對的影片被翻出，引起熱議。

趙薇2014年曾錄製謝霆鋒主持的節目《12道鋒味》，當個稱職的主人，邀請眾多來賓及製作單位飛往她位於法國波爾多市的葡萄園酒莊，一群人在豪宅內盡情飲酒作樂，趙薇一度玩到瞪大雙眼，氣氛好不熱鬧；根據節目播出內容，該座酒莊第一任主人為法國國王路易十三，2011年趙薇和丈夫黃有龍以4500萬歐元（約台幣14億元）購入。

趙薇和老公黃有龍買的14億法國酒莊。（圖／微博）

趙薇帶著製作單位拍攝自己位於法國的酒莊。（圖／節目《12道鋒味》片段）

事實上，趙薇29日曾在IG曬三張照片，分別是放在書架上的布偶、樹上的果子以及晴天下的一棵樹木，她寫下：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，有網友留言：「書架上有一本《最好的時光》，配合圖片文字風味更佳」意外釣出趙薇回應：「北京初秋，最佳閱讀時間，大自然是魔術師」，似乎間接透露自己跟父母現在在北京，語氣中沒有一絲慌亂，看起來不像在跑路，不過一個小時後，趙薇無預警地刪除該篇貼文。

有眼尖的網友發現，趙薇的IG自介多了「哈哈哈」三字，挑起部分陸網友的怒火，質疑是否在挑釁，但實際的意義仍令人摸不著頭緒。