老一輩的傳統觀念，都忌諱在農曆七月進出醫院，桃園市宏其婦幼醫院婦科微創手術中心統計發現，今年農曆七月進行微創手術的病人不但沒有減少，反而比前一個月增加了兩成。婦科微創手術中心主任吳加仁表示：現代人不迷信，可能是趁著暑假或空閒時間來完成必要的婦科手術。

日前一位48歲女性因經血量多及痛經，經由轉介至宏其婦幼醫院，透過超音波檢查評估，發現主要為巨大子宮肌瘤影響，且患者嚴重貧血，在院輸血與麻醉前評估後，由微創手術中心吳加仁執行腹腔鏡子宮切除手術，利用只有兩公分的肚臍切口，與旁邊兩個0.5公分的傷口，就順利完成手術。切下的腫瘤重達1500克。病患在手術後當晚就移除尿管，並可下床自行活動。並於術後住院觀察一天，沒有不適，即出院回家。

吳加仁說，藉助著手術器械和技術的進步，子宮肌瘤切除手術目前已經被廣泛地經由腹腔鏡或子宮鏡等內視鏡手術來完成，其優點是傷口小、疼痛輕、恢復快及避免術後沾黏，並且還可以降低傷口的感染率。

內視鏡已成為現代外科手術的利器，目前在婦產科領域內，除了生產以外，舉凡各種婦科疾病的手術治療，包括各種骨盆腔內的良性腫瘤切除、女性不孕症、婦女泌尿道和骨盆腔臟器脫垂，及婦科癌症初期手術治療等問題，大多能藉由內視鏡手術來完成，而其治療結果也可媲美於傳統剖腹手術。