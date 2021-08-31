再增1死，台中新冠疫苗開打後累計已有102人在接種AZ或莫德納疫苗後猝逝；最近一例死亡個案為66歲機構住民，6月17日接種、8月21日死亡，並於8月31日校正回歸列疑似注射疫苗死亡個案。

台中市衛生局指出，今日新增通報疑似接種AZ疫苗後死亡1例，為66歲長期臥床住在機構的患者，有腦中風、糖尿病、高血壓、高血酯、冠心症病史，他在6月17日施打疫苗，8月21日死亡。

台中市衛生局統計截至8月30日上午8時，台中市已完成AZ接種77萬2616人次、默德納疫苗也有39萬3714人次。兩種疫苗不良反應通報截則有544案，其中疑似接種AZ後死亡的有85例

、而莫德納部分則有17例，且仍有22人還在住院治療中。另，高端疫苗接種後不良反應則有12人，目前還未有接種後猝死個案發生。

台中市新冠病毒本土確診個案累計202人，其中5人不幸死亡，若比對接種疫苗後疑似猝死個案AZ＋莫德納已有101人，死亡人數已是確診死亡人數20倍。