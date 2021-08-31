新北市長侯友宜今年4月宣示新北「2030減碳30％、2050淨零碳，目前持續推動各項佈局，因應日漸升高的極端氣候挑戰，新北市環保局為此在9／17(五)舉辦第一屆「新北青年氣候論壇」，邀請耕耘氣候問題的青年代表以及關心環境的青年行動家與侯友宜市長共同對話和思考，為世代合作對抗氣候緊急找出可行之路。

新北市環保局表示，年輕世代面對更具威脅性和不可預測性的氣候型態，挑戰只會愈來愈大，年輕人有義務站出來為自己未來的生活環境發聲，也有權利提出因應和改變的方案或藍圖。因此環保局今年首屆的青年氣候論壇主題為「零碳翻轉 青年check in」，不但呼應新北提出2050淨零碳的目標，也希望更多已在關注氣候議題的青年代表發揮號召力，進而影響一整個世代共同關注環境問題。

新北市環保局提到，論壇9／17（五）13：30，於台北新板希爾頓酒店1樓吉祥C廳舉行。首先邀請綠色和平組織代表黃尚卿、台灣青年氣候聯盟代表葉怡欣與侯市長進行座談；之後由「台版氣候少女」王宣茹、環保署青年領袖林孟慧、以及台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋針對「永續城市中的新世代行動家」進行對話，期待透過實際的互動交流，激盪年輕世代構思零碳和永續之路。

新北市環保局指出，配合防疫政策，論壇採直播方式舉行；但爲增加論壇互動性，現場開放30位18至40歲之青年參加，可透過以下網址報名https：／／form.jotform.me／211671611781453 ，報名日期自即日起至9月5日(日)23：59止，現場出席名單由環保局抽籤決定後公布。