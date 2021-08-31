許嘉方強調，下頷癌確實少見，但惡性比例高，臨床上也出現過肥胖患者以為是雙下巴，而輕忽延誤治療黃金期，民眾平時應該多加注意，若在下巴處摸到腫塊，或顏面神經麻痺那就是警訊。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名75歲的張姓老翁，從去年開始發現喝水會不自主從嘴角流出，家屬以為顏面神經麻痺不以為意僅簡單治療，但短短2個月就出現聲音沙啞、吞嚥困難等症狀，最後竟被診斷出是下頷腺癌，彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，顏面麻痺不能輕忽，治療無效就可能是癌細胞作祟。

張姓老翁從去年10月開始右嘴角麻痺，當時就醫被當成是「貝爾氏麻痺」治療，醫生說是一種很常見的顏面神經急性發炎，所以也沒有太重視，但經過治療顏面復健後，仍沒有得到緩解，還開始惡化，才轉到彰化醫院檢查，沒想到竟罹癌。

許嘉方表示，內視鏡檢查發現患者右側聲帶麻痹，只有左側會動，這種情況通常是癌症所引起的，包括肺癌、甲狀腺癌、食道癌等都有可能發生，經過檢查發現患者下頷腺有一個2.5公分的腫瘤，因為不大所以觸診摸不出來，經切片確定是惡性腫瘤，且已經外擴侵犯到顏面神經。

許嘉方說，一般顏面腫瘤夠大都摸得出來，但此個案無法從嘴巴下面的下頷處摸出，這種腫瘤小卻已擴散的情形較為罕見，目前已經是第四期，無法手術切除，只能透過化療及放射線治療減緩惡化速度。

許嘉方強調，下頷癌確實少見，但惡性比例高，臨床上也出現過肥胖患者以為是雙下巴，而輕忽延誤治療黃金期，民眾平時應該多加注意，若在下巴處摸到腫塊，或顏面神經麻痺那就是警訊，一定要尋求醫生的協助，盡早治療。