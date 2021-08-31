因全球主要生產國中國，鋁冶煉廠的生產管控限制，引發了對供應上的擔憂，中國有色金屬工業協會周一召開全國主要鋁冶煉廠會議，用以解決非理性飆升的鋁價問題，致周二倫敦(LME)鋁價上漲，有望連續第七個月上漲。

周二(8/31)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲2.26%，報每公噸2,709.5美元，盤中最高一度觸及每公噸2,716美元高點。(商品行情網)