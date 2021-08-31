《商情》供應擔憂 LME期鋁連續7個月上漲 14:172021/08/31 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球主要生產國中國，鋁冶煉廠的生產管控限制，引發了對供應上的擔憂，中國有色金屬工業協會周一召開全國主要鋁冶煉廠會議，用以解決非理性飆升的鋁價問題，致周二倫敦(LME)鋁價上漲，有望連續第七個月上漲。 周二(8/31)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲2.26%，報每公噸2,709.5美元，盤中最高一度觸及每公噸2,716美元高點。(商品行情網) 《國際金融》歐股持平 月線有望連七漲 《橡膠股》建大越南抗疫 全球產能調配應戰 #全國 #LME #供應 #擔憂 #期鋁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台積電漲價拋救生圈 目標價飆8字頭 套牢散戶能活命？ 08:382021/08/31 財經 《金融》星展與台塑河靜簽永續指數連結貸款 10:362021/08/31 財經 公股銀美國分行 聯貸雙報捷 04:102021/08/31 金融．稅務 海納百川》恢復兩岸論壇 為疫後做準備（馮國豪） 12:282021/08/31 海納百川 促銷戰 8月機車銷量衝7萬輛 04:102021/08/31 財經要聞 《國際經濟》德國8月CPI年增3.4％ 創13年紀錄 10:532021/08/31 財經 第七輪增23至28歲打AZ 9／3起開放預約 14:112021/08/31 生活 才復合4個月 7旬男榔頭殺妻輕生 04:102021/08/31 社會新聞 冰河時期即將來臨？氣候學家：「猶如明天過後的電影情節！」 13:432021/08/31 科技 9月7日防疫警戒續鬆綁 不降級 04:102021/08/31 財經要聞 兒童心臟團隊接力合作 襁褓小孩手術獲新生 13:422021/08/31 健康 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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