桃園市48歲曾姓男子，日前騎乘機車行經復興區中正路公車站前未懸掛車牌，警方前往取締，他疑似心生不滿，脫了上衣拿出20公分開山刀朝警方揮舞。警方考量當時街道上人車眾多，不宜使用槍械，趁隙利用「月牙棒」制伏曾男，訊後依妨害公務、恐嚇公眾等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局表示，曾男本月16日因持有獵槍對民眾騷擾，警方到場處理時向警方吐口水並以不雅文字辱罵員警遭逮捕，於26日10時許警方再度接獲民眾報案，稱曾男騎乘未懸掛車牌機車。

員警查訪過程中曾男假裝配合，卻中途從機車置物箱取出開山刀揮舞，作勢攻擊員警及路人，警方考量當時街道上往來人車眾多，避免傷及其他人，判斷不宜使用槍械為適，現場安撫嫌犯情緒，以「月牙棒」制服嫌犯，詢後依妨礙公務、恐嚇公眾等罪移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，曾男平時飲酒作樂，不務正業，長期騷擾當地超商員工及顧客，或於復興區街上向店家路人乞討騷擾居民，多次因案遭警方逮捕，但曾嫌體型壯碩，每次逮捕都非常費力。這次在逮捕過程中因曾嫌極力反抗，加上持有刀械，恐有傷人之虞，為保護民眾及執勤員警安全，不得已才使用「月牙棒」持續控制犯嫌行動，避免傷及無辜。