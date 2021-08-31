二崙國小保留歷史久遠的大象溜滑梯，塑膠製的滑梯最近拆除，將換成新型符合法規的組合式遊戲器具。（周麗蘭攝）

斗六市石榴國小的石榴國小的54歲大象溜滑梯是第21、22屆校友每人捐40元所建造，4年前校方邀請捐資校友回校慶祝50周年慶，今年5月疫情升溫後，校方也宣布大象退休，未來將轉型為校史文物。（周麗蘭攝）

西螺鎮文昌國小的大象溜滑梯56歲，校方去年就在通道圍起小門，小朋友改玩單槓。（周麗蘭攝）

雲林縣二崙國小的60多年歷史大象溜滑梯最近被豎立一塊「退休」牌子，校友以為要拆除感到不捨。校方表示，大象是該校設校103以來重要的夥伴，退休成藝術裝置，不會拆除。事實上，古早大象溜滑梯去年以來陸續退休，原因是不符合校園遊戲器具規範。

二崙國小校長廖欽祿表示，磨石子、磚造的大象溜滑梯不符合現代「兒童遊戲設施安全管理規範」，像是通道窄、沒有地墊等，4月間在大象旁種了一圈矮仙丹圍起來，告訴小朋友大象年紀大了不堪負荷，用看的就好。

他說，這座大象與老樹是很多校友的記憶，不可能拆除，樹立牌子「承載無數孩子的童年，大象溜滑梯正式退休囉！」正式公告它退休。大象旁原有一座塑膠溜滑梯也不符合遊戲器據規範，最近真的拆了。

廖欽祿說，要退休的不只大象溜滑梯，早年設置的盪鞦韆較高、擺盪幅度大，也不符合法規，將拆除換成4人座，高度低、震幅小。

西螺鎮文昌國小的大象溜滑梯56歲，校方去年就在通道圍起小門，但假日期間小朋友還是會偷溜。教務主任王信智說，遊戲器具的法規嚴格，該校有一座萬年不壞的不鏽鋼溜滑梯也不合格，已經拆除，將裝設新型組合式遊戲器具。

斗六市石榴國小的石榴國小的54歲大象溜滑梯是第21、22屆校友每人捐40元所建造，4年前校方邀請捐資校友回校慶祝50周年慶，今年5月疫情升溫後，校方也宣布大象退休，未來將轉型為校史文物。