避免可能的疫情風險，原延期至9月18日的第一屆「新北香魚川路跑」，將二度延期至明年3月12日舉行，已報名的選手可以選擇保留參賽權利至延期日參加活動，或是選擇退費；線上路跑參與組則如期辦理，於9月30日前都可以完成認證。

有全台「最長人魚線」之稱的香魚川路跑活動，全程循新店溪香魚成長洄游路線，行經濛濛湖、梅花湖、燕子湖、青潭、碧潭、灣潭、直潭、塗潭共3湖5潭，原訂5月15日舉辦，因疫情升溫延至9月18日，為避免跑者及工作人員暴露於潛在風險中，新北市觀旅局決定二度延期。