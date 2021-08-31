高端疫苗正式開放接種，國民黨主席候選人朱立倫今（31）日在臉書質問，「高端是民進黨金孫嗎？」不解為何從總統府、行政院、民進黨中央到綠委，每個都將高端捧為救世主，但他認為，「打高端，不代表愛台灣」。

朱立倫表示，民進黨對於民間爭取國際認證BNT疫苗，不但不感謝，還稱「不會僅限單一品牌」，重點是現在所有疫苗加總起來，還不夠民眾施打，且疫情以來，民進黨防疫政策有諸多缺失、亂象與矛盾，其中一項令人百思不得其解。

「從總統府、行政院、民進黨中央到綠委，每一個都言必稱高端，將高端捧為救世主，為什麼？」朱立倫說，高端只是剛好由台灣公司生產的疫苗，剛好通過由台灣政府倉促通過的EUA，但打高端不代表愛台灣，否則為何第二類的中央及地方政府防疫人員，根據截至23日的資料，至今接種人數超過27萬人，僅有330人第一劑打高端。

朱立倫也質疑，為什麼民進黨政府不也去輔導國產其他疫苗，如聯亞、國光，反而百般阻撓？他直言，蔡總統變成高端駐總統府代表，陳建仁前副總統變成高端民間大使，民進黨上上下下都成了高端駐黨代表；而當陳時中說「做蛋糕也會失敗」為高端疫苗護航，大家還以為自己看到、聽到的，是高端公司發言人？

朱立倫說，高端疫苗雖有國家投資，但非由政府生產，衛福部應該負責的是把關安全，而非代言；而沒有經過國際認證的試驗標準及EUA程序，置施打民眾於高度風險之中，非常不道德，也不負責任。因此他呼籲蔡政府尊重科學、相信專業，不要用政治正確來推廣疫苗，才是真正愛護台灣這塊土地與人民的表現。