高雄市環保局南區資源回收廠31日驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，初估不法獲利破千萬，檢調已帶回涉案技工和多名環保業者偵訊。
環保局表示，2月份發現事業廢棄物地磅資訊系統疑似異常，經內部調查研析相關事證，進行資訊系統證據保全作為後，主動移請司法機關進行偵辦。
環保局期許透過司法的偵查調查後，讓事業廢棄物地磅資訊系統異常能盡快釐清，若有不法之情事將其繩之以法，以彰顯司法正義，維護環保局的權益。
高雄市環保局南區資源回收廠31日驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，初估不法獲利破千萬，檢調已帶回涉案技工和多名環保業者偵訊。
環保局表示，2月份發現事業廢棄物地磅資訊系統疑似異常，經內部調查研析相關事證，進行資訊系統證據保全作為後，主動移請司法機關進行偵辦。
環保局期許透過司法的偵查調查後，讓事業廢棄物地磅資訊系統異常能盡快釐清，若有不法之情事將其繩之以法，以彰顯司法正義，維護環保局的權益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。