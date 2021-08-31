高雄市環保局南區資源回收廠31日驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，初估不法獲利破千萬，檢調已帶回涉案技工和多名環保業者偵訊。

環保局表示，2月份發現事業廢棄物地磅資訊系統疑似異常，經內部調查研析相關事證，進行資訊系統證據保全作為後，主動移請司法機關進行偵辦。

環保局期許透過司法的偵查調查後，讓事業廢棄物地磅資訊系統異常能盡快釐清，若有不法之情事將其繩之以法，以彰顯司法正義，維護環保局的權益。