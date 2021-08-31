台中市長盧秀燕感謝有線電視業者秉持專業態度製播優質新聞節目，記錄城市的發展與人事物。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

記錄城市的發展與人事物，發揮「影」響力！群健有線電視勇奪年度最大獎「年度系統躍進獎」，市長盧秀燕31日受邀至群健視察並祝賀獲獎，肯定有線電視業者努力，感謝各家有線電視業者用心製播優質新聞節目，希望明日正式開播的「T-NEWS聯播網」，打造公正客觀的平台，讓新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄6縣市能夠互相交流訊息、觀點，展現在地特色。

「金視獎」是有線電視系統業界最高榮譽象徵，群健有線電視提升數位服務品質成效，奪得年度最大獎「年度系統躍進獎」。

由8家有線電視合製的「T-NEWS聯播網」明日將正式開播，透過TBC群健有線CH20「台中資訊台」或YouTube頻道就可輕鬆掌握6縣市當天發生大小事。

盧秀燕感謝有線電視業者秉持專業態度製播優質新聞節目，記錄城市的發展與人事物，群健、大豐、台灣數位寬頻、南桃園、北視、信和、吉元、新高雄等8家有線電視首次攜手合製「T-NEWS聯播網」，打造一個公正客觀的平台，讓新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄6縣市能夠互相交流訊息、觀點，展現在地特色。

她恭喜台中在地有線電視業者群健，今年在文化部主辦的金視獎大放異彩，勇奪「年度系統躍進獎」、「公共論壇節目獎」、「多元關懷節目獎」等大獎肯定，相信「T-NEWS聯播網」將呈現優質的內容與專業的深度報導回饋鄉親，滿足民眾知的權利。

新聞局指出，由文化部影視及流行音樂產業局舉辦的金視獎，群健有線電視脫穎而出獲得「年度系統躍進獎」，肯定群健積極推出4K機上盒、布建光纖網路、整合OTT TV服務，也導入大數據分析以提升數位服務品質。

此外，在公用頻道的運作及內容上，透過培訓過程，培育人才與累積在地節目，充分發揮媒體的社教功能與地方公共性的特質。

群健有線電視表示，「T-News聯播網」每節播出1小時，每晚8時首播，當晚11時、翌日早上8時和下午1時重播，在新北市第4頻道、桃園市第7頻道、新竹縣第7頻道、苗栗縣第8頻道、台中市第20頻道及高雄市第4頻道播出，歡迎關心區域共同生活圈的市民收看。

「T-News聯播網」從休閒觀光美食旅遊、建設交通、教育社福、產業文化、生態環保、采風人文等出發，全是與民眾生活息息相關議題，能得到所屬生活圈的資訊，也能放大視野汲取新知，反映出弱勢族群聲音、推動扎根在地文化，引起民眾共鳴，進而認同熱愛自己的家鄉。