資深女星「黑貓」陳美鳳，曾因凍齡美貌登上外媒，她長久以來維持緊緻無暇肌膚與婀娜好身材，因此被封為「最美歐巴桑」，完全看不出已經65歲，而如今陳美鳳除了固定主持的節目外，久違又投入連續劇拍攝，昨她在攝影棚打卡，意外曝光體質特殊，似乎能解讀「他」的心聲。

陳美鳳入行超過40年，因為她人美心美又有真實力，事業方面一直順風順水，知名度水漲船高，但情路就差了點運氣，曾為離婚打了4年跨海官司，才終於奪回屬於自己的東西以及自由身，曾笑稱習慣單身的美鳳姐不孤單，很喜歡小動物的她有毛小孩陪伴，可能因此對動物特別有感覺。

昨天又是陳美鳳的「上班日」，她在位於汐止的攝影棚打卡，曬出的美照有意外嬌客，是黑色狗狗「小黑」，陳美鳳表示，小黑流浪到汐止攝影棚大概有12年了，總在這裡陪著大家，「陪我拍過幾檔戲和好多熬夜的夜晚」。

陳美鳳還很懂小黑的內心世界，說小黑應該是「追星族」，他總表現惹人愛的樣子，讓很多演員、工作人員不禁動心，都會來輪流餵食他，而美鳳姐感嘆，小黑貼心依舊，「雖然嘴巴毛都變白了，還是雄糾糾的顧在門口」，看了有點心疼，而不只陳美鳳對小黑有感情，洪都拉斯也認得，留言道：「人類最忠實的動物，永遠不會忘記」，高欣欣也說小黑一定認得陳美鳳，「所以願意靠近妳」，陳美鳳也開心留言，表示自己只要到汐止攝影棚，都會特地準備好料的來給小黑，「我覺得他比較期待我帶吃的」。