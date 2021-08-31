焚化爐燃燒後底部殘存的底渣可作為再生粒料取代天然粒料，其中再製而成的「低密度再生透水混凝土」許多都是用在菇舍等農業設施用地，但違規傾倒底渣再生粒料到農地之事卻不斷發生，農委會表示，已預告修正「農業發展條例施行細則」第二條之一，將由過去函釋改以明文入法，規定回填土不可為廢棄物或其他不適合種植農作物之物質。

焚化再生粒料為家戶垃圾及性質相近的廢棄物，經過高溫焚化去除有機物質後之無機殘餘物，經粉碎篩分去除雜質後的原料，可取代天然粒料使用，全台焚化爐每年合計產出約90萬公噸底渣，而底渣每年可轉製成約80萬公噸再生粒料，總體再利用率達93％。

農委會企劃處副處長王玉真指出，甫預告修正的「農業發展條例施行細則第二條之一修正草案」，將明確規定，若農業用地為從事農業使用而有填土需要者，填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質等。

王玉真說，回填土以原生土壤當然最好，也確實有人拿底渣再製的再生粒料來填土，但後來有滲出造成農地污染，因此被揭露，這次修正主要是以入法取代過去的函釋，因為各界認為函釋不像法規是公開的，因此透過公開的法規讓大家知道，也可更好依法開罰，但若回填地是建築用地而非農地，那就依照原來規定來辦理，預計年底前會完成法制作業。

環保署廢管處長賴瑩瑩說，現行底渣使用有用地限制，底渣再生粒料主要都是用在菇舍等「農業設施用地」，環保署針對底渣再利用的公告規範再明確修正，近期就會完成預告。

農委會指出，為避免底渣造成地下水或土壤汙染、阻斷農業灌溉排水、土壤逸散鄰地等以鄰為壑之情事，因此增訂本條第一項規定，明確農業用地填土的土質原則。若農業用地倘有回填砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物等物質，即屬違反土地使用管制案件，應依「區域計畫法」或「都市計畫法」規定裁處，即依本條例第六十九條規定處理。