台北一名身高超過180公分、平時會兼職擔任模特兒的高帥牙醫，去年9月間到錢櫃SOGO店歡唱時，不知何故到另一間包廂內搭訕2名正妹，2女不滿遭騷擾，其中一名女子傳訊給遲到的男性友人快點來，男子一進入包廂就與牙醫發生肢體衝突，還將牙醫的鼻樑打斷，事後2人互告傷害。台北地檢署調查後，今天將女子的于姓男友起訴，牙醫與二名女子都不起訴。

據了解，該名帥氣牙醫2020年9月某天晚上，突然打開錢櫃SOGO店1間包廂的門，進去就找裡面的2名正妹聊天，正妹因為不認識牙醫，聊後開始覺得被騷擾，其中1人傳訊息給約唱的余姓男友與2名男性友人趕快來。

正妹的2名男姓友人與于姓男友，到達現場一進入包廂果然看到陌生牙醫，雙方一言不和，立即發生口角與肢體衝突，牙醫的鼻樑被打到骨折，痛得直衝附近醫院就診，于男則聲稱自己也被打傷，事後雙方互控傷害。

由於雙方事發後近半年才提告，只有牙醫拿得出驗傷單，加上現場眾人證稱看到于男先動手打人，檢察官遂依傷害罪起訴于男，其餘人包括牙醫、2名女子與另2名男子都獲不起訴。