110年指考今（31日）放榜，僑泰高中指考及繁星暨申請入學，共錄取醫科及頂尖大學共23人，而繁星暨申請入學及指考率取國立大學共135人，成績亮眼，其中李易修雖在高三下才轉讀社會組，仍以418.1的高分，錄取台大哲學系，非常不容易。

僑泰高中今年繁星暨申請入學，共錄取醫科及頂尖大學18人，國立大學118人，升學成果耀眼，加上指考李易修錄取台灣大學哲學系，林建成錄取成功大學土木工程學系，廖家策錄取成功大學法律學系，戴廷育錄取成功大學化學工程學系，顏紹安錄取政治大學斯拉夫語文學系，合計頂尖大學共23人，國立大學135人，錄取率突破四成，升學績效卓越。

指考錄取頂尖大學的5人中，李易修原本是自然組學生，因學測國、英、數、自四科僅46級，無法錄取頂尖大學，在師長、親友的支持下，毅然轉考社會組，在剩下的3個半月內，歷經尿道發炎、爆瘦4公斤等身體狀況，他仍堅持下去，最後如願錄取夢想的台大。

雖如願考取台大哲學系，李易修並不自滿，他在高中階段時已取得會計丙級證照，也趁著指考後的暑假準備乙級證照考試，是對自己未來非常有想法的孩子，在考量自身興趣與日後就業需求後，他也預計雙主修國際企業系，結合人文及商業領域，拓展更寬闊的未來。

校長温順德在考前曾承諾李易修，如果錄取頂尖大學，將自掏腰包，頒發5千元獎學金，如今李易修考上台大，他開心加碼至1萬元，鼓勵他勇於追夢。

温順德也表示，注重學生適性發展，發揚全人教育是僑泰一貫的辦學理念，李易修橫跨文理、全方位涉獵各領域知識，正是全人教育的最佳詮釋，感謝校內師長的努力付出，秉持適性揚才的精神，引領學生成就夢想。