台灣新冠肺炎疫情近日趨於平穩，但仍有不肖商人無視民眾健康及防疫安全，透過網路販售黑心防疫商品。調查局近期積極調查黑心防疫商品相關案件，並於本月8日發動為期4日的全國同步偵辦行動，共計偵辦49案、搜索15處所、約談54人，並協調地方衛生局行政稽查18家工廠或藥局，另更與羅馬尼亞警方聯手破獲該國犯罪集團，助我國廠商追回詐騙款項4萬餘美元。

調查局表示，去年防疫案件主要在查緝非法口罩，共計查緝15家大型口罩工廠，查獲超過3億7614萬片口罩。今年5月1日醫療器材管理法正式施行後，適逢防疫警戒升級第3級，不僅有不肖商人囤積哄抬防疫清潔用酒精，更有民眾買到黑心血氧機、黑心快篩試劑及黑心防護衣等，辦案人員因此滾動式調整偵辦範圍，不畏染疫風險，積極蒐情主動偵辦。

調查局指出，目前已查獲哄抬防疫酒精4265公升、黑心血氧機1萬餘台、大陸及越南進口仿冒隔離衣18萬件、劣質防護衣6萬7000件、仿冒COVID-19快篩試劑15萬劑。

調查局並指，東歐國家羅馬尼亞去年發現我國醫療器材進口商遭該國犯罪集團詐騙後，即與我國聯手進行跨國合作，由調查局迅速製作被害人筆錄，幫助羅馬尼亞檢警成功凍結我國廠商被騙匯款，羅馬尼亞警方亦於本月中旬進行逮捕行動，順利偵破該案，同時協助我國廠商追回遭騙款項4萬餘美元。