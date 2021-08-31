為迎接9月1日開學日，新竹市政府除了加強落實開學各項防疫工作，今天已完成公立國中小及高中67所校園消毒，另，針對BNT疫苗開放12至17歲學生施打，經盤點竹市計有3萬4431人，市府將預先造冊、填寫意願書，依循中央指示辦理學生接種事宜。

市長林智堅今天在防疫會議中表示，學生歷經最長暑假、睽違105天後將在明天重返校園，市府已啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2％，全體教職員（含行政、警衛廚工等）超過97％；盤整相關防疫物資、配送至各校，已整備完成；採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天。

林智堅指出，今天已完成公立國中小與高中67所校園環境消毒，也要求各校開學後持續定期消毒，包含教室環境1天清消2次，校園環境1周1次大消毒，並落實各項防疫物資整備。

另，針對中央流行疫情指揮中心宣布，BNT疫苗開放12至17歲民眾施打，竹市國高中生計有3萬4431人，將提前造冊，並採取事先發放意願書，另依照中央指示規畫接種方案。