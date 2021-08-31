澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二表示，為了遏阻不斷飆升的確診數，坎培拉當局與新加坡達成一項疫苖互換協議，澳洲本周將收到新加坡提供的50萬劑輝瑞新冠疫苗。

在每日新增確診數居高不下之際，這項疫苖互換協議將有助於澳洲政府加速推進疫苗接種計畫。根據協議，澳洲將在12月歸還新加坡相同數量的輝瑞疫苗。

莫里森在記者會上表示，這意味著9月將有額外50萬劑疫苗到貨，否則我們將不得不再等上數個月，此時正是我們朝接種率達70%和80%目標邁進的關鍵時刻，我們必須加快疫苗接種計畫。

目前澳洲僅有不到28%人口已完整接種疫苗，而新加坡已有8成人口打完疫苖。

隨著確診數持續激增，澳洲幾個大州和領地不得不實施嚴格的封鎖措施，使企業和國內經濟受到打擊。

已經封城3周的澳洲首都坎培拉周二宣布其嚴格的封鎖措施再延長兩周，該國人口第二多的維多利亞州應該很快就會跟進。

周二坎培拉公布單日新增本土病例13例。

新南威爾斯單日新增1,164例，較前一日創下新高的1,290例略為減少。

已經封城5周的維多利亞州周二新增本土感染病例76人，略高於周一的新增73例。

維州州長Dan Andrews表示，太多人尚未接種疫苗，因此無法大幅放寬限制措施，但維州將在周三提出解封計畫，隨著疫苗接種率升高，將逐步縮減限制措施。

自這場大流行病爆發以來，澳洲累計確診數已達到近54,000例，染疫死亡人數達1,006人，仍低於大多數已開發國家的病例數和病歿數。